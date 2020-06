Zoo Antwerpen verwelkomt babygorilla jv

24 juni 2020

13u19 46 Dieren Vanmorgen om 7.30 uur is er een gorilla geboren in de Mensapenvallei van de Antwerpse Zoo. Papa is zilverrug Matadi, mama is Mambele. Zij stelt het goed. De pasgeborene is een nieuw speelkameraadje voor halfzus Thandie. Het geslacht van de babygorilla kunnen verzorgers nog niet bepalen.

“Mambele houdt haar jong de eerste dagen dicht tegen zich aan. We laten ze dus eerst enkele dagen rustig aan elkaar wennen”, legt verzorger Melanie uit. Op het geboortekaartje staat daarom ook nog geen gewicht vermeld. Zoo Antwerpen weet uit onderzoek wel dat gorillababy’s gemiddeld tussen de 1,4 en 1,8 kilogram wegen bij hun geboorte.

“Kleuter Thandie reageerde heel nieuwsgierig en wilde al eens aan de neus van de baby prutsen”, zegt Melanie nog. Of zij er een halfbroertje of -zusje bij heeft, is nog niet geweten. Ook over de naam van het dier is nog niets beslist. “2020 is het jaar van de V, dus de eerste letter kennen we al”, zegt woordvoerder Ilse Segers. “Eens het geslacht van het gorillajong bekend is, laten we onze bezoekers graag mee beslissen.”

Het is de tweede keer dat er een westelijke laaglandgorilla geboren wordt in de Mensapenvallei. Op 26 november 2018 schonk gorilla Mayani het leven aan Thandie. “In de Duitse dierentuin van Hannover liepen Mambele’s zwangerschappen in het verleden niet goed af. Hier in Zoo Antwerpen kreeg ze het inspirerende voorbeeld van Mayani, die heel zorgzaam en succesvol gorilla Thandie grootbrengt. Aangezien mensapen elkaars gedrag imiteren, hebben we dan ook goede hoop voor Mambele en haar pasgeboren jong”, vertelt verzorger Melanie.

Zoo Antwerpen telt nu vijf westelijke laaglandgorilla’s: Matadi, Mayani, Mambele, Thandie en de boreling. In hun gorillagroep is ook nog één oostelijke laaglandgorilla aanwezig: Amahoro. Alle dieren waren aanwezig in de Mensapenvallei tijdens de geboorte, want Zoo Antwerpen wil het natuurlijk gedrag van de dieren zoveel mogelijk stimuleren.

De geboorte van deze westelijke laaglandgorilla is heel goed nieuws, de diersoort is namelijk ernstig bedreigd. In 25 jaar tijd is hun populatie in de natuur met 60 procent gedaald door stroperij, jacht en ziektes. Nu leven er minder dan 316.000 dieren van deze mensapensoort. Het cijfer blijft elk jaar weer dalen.

Zoo Antwerpen coördineert al 18 jaar lang wetenschappelijk onderzoek op mensapen in Kameroen en Congo.