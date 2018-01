Zo verliepen de eerste uurtjes van olifantenjong Kai-Mook of "de baby met flinke haardos" FT

19 januari 2018

Kai-Mook, de eerste Belgische olifant, heeft afgelopen zaterdag het leven geschonken aan een meisje van 100 kilogram "met flinke haardos". Dierenpark Planckendael heeft nu exclusieve beelden vrijgegeven van hoe de geboorte verlopen is. Daarop is te zien hoe de olifanten het jong nieuwsgierig besnuffelen en beschermen. Kai-Mook werpt zich trouwens op als een echt moedertje, want ook nichtje Suki - het olifantje dat op tweede kerstdag ter wereld kwam - mag zelfs even komen drinken. Planckendael zoekt intussen nog een naam voor de nieuwe baby. Wie suggesties heeft, kan die op sociale media kwijt met de hashtag #KaiMookMama. Opgelet: de naam moet Aziatische roots hebben en beginnen met de letter T.