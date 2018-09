Zo schattig: 6 luipaardwelpjes geboren in Australische zoo en ze verkennen volop nieuwe omgeving KVDS

27 september 2018

13u05 4

In de Australische Taronga Western Plains Zoo in de buurt van Sydney zijn 6 luipaardjes geboren. Mama Kyan zette de kleintjes op de wereld en de zoo heeft nu beelden gedeeld van hoe ze hun nieuwe leefomgeving verkennen. Het filmpje is ongelofelijk schattig, kijk zelf maar.

