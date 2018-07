Zo proberen Zuid-Afrikaanse dierenartsen neushoorns uit handen van stropers te houden Redactie

Om neushoorns zoveel mogelijk uit de handen van stropers te houden, kiezen dierenartsen in het Zuid-Afrikaanse KwaZulu Natal ervoor om de hoorns preventief af te zagen. Het is geen nieuwe tactiek, maar de dierenartsen in Zuid-Afrika doen het de laatste tijd steeds vaker. Vooral omdat het een positief effect heeft: de overlevingskansen van de neushoorns in de regio stijgen. Hoewel het pijnloos is voor de dieren, blijft het natuurlijk een radicale stap om de hoorns van de dieren preventief te verwijderen.