Zo moet je reageren als je plots oog in oog staat met een everzwijn HR

20 februari 2019

14u31 0 Dieren Het zal je maar overkomen. Je bent rustig door het bos aan het fietsen of wandelen, en plots sta je oog in oog met een everzwijn. De kans is niet onbestaande. Gisteren nog werd in Bokrijk een fietser aangevallen. Is het nog veilig in onze bossen? Hoe reageer je best wanneer je plots oog in oog staat met een everzwijn?

“Dat beest kwam op mij afgestormd. Ik had geen tijd om te vluchten”, zegt fietser Kris die in Bokrijk werd aangevallen. Hij belandde met snijwonden in het ziekenhuis en moest geopereerd worden. Is het nog veilig om in het bos te wandelen? Wat als je op pad bent met kleine kinderen, of met een hond?

“Dit zal nog gebeuren”, zegt Rudi Oyen van het Vogel-en Zoogdierenopvangcentrum (VZOC) in Heusden-Zolder. “Everzwijnen zijn slim. Wij zijn stilaan gewoon dat ze in onze omgeving opduiken. Maar ook zij raken gewoon aan ons. Wanneer een everzwijn een mens ziet, zou het normaal gaan lopen.”

“Maar nu zitten we al in de fase dat de dieren twijfelen als ze een mens zien: gaan lopen of gewoon verder rondsnuffelen in onze tuin. De volgende fase is dat ze ons niet meer zullen schuwen. Zij zullen mensen zien als degenen die hèn storen.” Het voorbije jaar bleek dat vooral in Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant veel everzwijnen rondlopen.

Wat als je een everzwijn tegenkomt in de natuur? “Wilde everzwijnen vallen normaal nooit aan”, zegt Oyen. “Maar tamme, uitgezette everzwijnen kunnen heel agressief uithalen.” Hij geeft zes tips om het veilig te houden:

1. “Als je gaat wandelen, blijf zeker op het pad. Wie te ver weggaat van het pad, kan een moeder met haar jongen tegenkomen. Dat is heel gevaarlijk.” En een everzwijn dat aanvalt, is net een moordmachine. “Zo’n dier heeft een ongelooflijke kracht. Het is sterker dan gelijk welke hond. Ook een pitbull of rottweiler zal het niet halen.”

2. “Als een wild zwijn toch een mens aanvalt, komt dat meestal door een loslopende hond. Die volgt het spoor van het everzwijn en komt uit bij het dier. Maar dat is veel sterker. De hond zal vluchten naar zijn baasje en dan kan het erg gevaarlijk worden. Dus: hou je hond aan de leiband. Probeer ervoor te zorgen dat hij niet gaat blaffen. Stuur hem zeker niet achter het dier aan: hij zou het niet overleven.”

3. Kom je oog in oog te staan met een everzwijn, ga zeker niet lopen. “Dat kan agressie uitlokken. Bovendien kan een everzwijn veel sneller lopen dan wij, je maakt dus geen schijn van een kans. Het beste is gewoon stil blijven staan, zelfs als het dier tot vlakbij jou komt. Je laat het dier rustig rondsnuffelen. Mogelijk is het dier even verbaasd om jou tegen te komen als omgekeerd.

4. Wie met kinderen het bos intrekt, maakt best op voorhand afspraken over hoe ze best reageren als ze een everzwijn zien. “Probeer kinderen stil te houden. Normaal vallen de dieren niet aan, dus je kalmte bewaren is al heel wat.”

5. “Je kan naar het dier kijken, maar probeer om geen oogcontact te maken. Ook dat kan agressie uitlokken.”

6. Als het everzwijn toch aanvalt? “Kruip zo snel mogelijk een boom in”, zegt Oyen. “Vrouwen en kinderen eerst. Breng jezelf in veiligheid. Ga ze zeker niet slaan met takken iets anders, het zal hen niet deren. Het zou zelfs niet helpen als een politieagent met een 9-mm pistool op een everzwijn zou schieten. Daarvan krijgen ze wat jeuk en worden ze alleen maar kwader. Om ze uit te schakelen, is zwaarder materiaal nodig.”

