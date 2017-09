Zo krijg jij een egeltje in de tuin Judie Jaspers

Bron: AD.nl 0 thinkstock Dieren Egels houden een winterslaap van soms wel een half jaar, waarin de stekelige diertjes leven van hun vetreserves. Nu is de periode waarin ze zich voorbereiden op de winter, door flink te eten en een beschut holletje te bouwen. De diertjes hebben het lastig, maar gelukkig kunnen we ze helpen.

"Er zijn aanwijzingen dat het slecht gaat met de egel'', waarschuwt dierecoloog Jasja Dekker aan onze collega's van AD. Het aantal egels is in ons land al een paar jaar stabiel, maar laag. Hoeveel het er precies zijn, is moeilijk te zeggen. "Maar we weten wel dat ze last hebben van tegels en hekken in tuinen waardoor ze moeilijk bij voedsel kunnen komen. Ook slakkengif in tuinen is slecht voor ze.''



Een andere bedreiging: zachte winters. "Egels zijn gebaat bij lange, koude winters. Door hoge temperaturen worden ze eerder en vaker wakker. Dan gaan ze aan de wandel en verbruiken ze hun reserves.'' En dat kost vaak zoveel energie dat ze de winterslaap niet overleven.



Maar er is hoop. Als je in deze tijd een egeltje bij jou in de tuin vindt, kun je het beestje helpen de winter zo goed mogelijk door te komen. Drie tips:

1. Rommel

Als je een egel ziet die een plek uitgezocht heeft, laat het daar dan rommelig. Het dier heeft behoefte aan een droge en beschutte plek. Zijn er te weinig schuilplaatsen in je tuin? Geef ze dan een eigen plekje door een egelwoonhuis te plaatsen. Egels zoeken ook graag een warm schuurtje op. Als je de deur in de herfst openzet, vergroot je de kans dat er een egel bij je komt logeren.

2. Voedsel

Bijvoederen kan geen kwaad. Als het 's nachts gaat vriezen, is natuurlijk voedsel vaak niet meer te vinden. Zet daarom bakjes water neer." In kattenvoer of speciaal egelvoer zit alles wat ze nodig hebben'', weet Brenda Velthuis van Dierenambulance De Meren. "Let op: geef geen melk, daar krijgen egels diarree van.'' Brood heeft trouwens ook geen zin: daar zitten voor de diertjes te weinig voedingsstoffen in.

3. Opvang

Tot slot: zie je tijdens de winterperiode een verzwakte egel, help hem dan, want zelfstandig redt hij het niet. Op deze website vind je tips en adressen van opvangcentra.

