Zo herken je oververhitting bij dieren (en zo voorkom je het)

05 augustus 2020

16u29

Bron: AD.nl 8 Dieren Dat huisdieren óók last kunnen hebben van de hitte, ligt voor de hand. Toch gaat het geregeld mis. Een hond in een snikhete auto, de kat die niet naar buiten kan of een konijnenhok in de volle zon. Hoe maak je het je huisdier bij tropische temperaturen zo aangenaam mogelijk?

“Vaak hebben mensen niet in de gaten dat hun huisdier het warm heeft‘’, zegt Carmen Silos van de Nederlandse Dierenbescherming. “Maar veel dieren hebben geen zweetklieren zoals de mens, waarmee ze hun lichaam kunnen koelen. In het ergste geval kunnen ze daardoor een hitteshock krijgen, met de dood tot gevolg als er niet tijdig wordt ingegrepen.’’



Een hitteshock is te herkennen aan bleke slijmvliezen, snelle hartslag en ademhaling en koude lichaamsuiteinden. In dat geval moet de dierenarts worden ingeschakeld. Hoe herken je oververhitting bij dieren? En hoe voorkom je het?

De hond

Vooral honden zijn gevoelig voor warmte. Alleen door te hijgen en via hun voetzolen kunnen ze hun warmte kwijt, vertelt Silos. Bind je hond - indien dat nodig is - niet aan een korte riem in de tuin, in het park of op de camping, maar zorg voor een lang touw waardoor het dier vrij rond kan lopen en een koel en schaduwrijk plekje kan zoeken. “En de ene hond kan slechter tegen de tropische temperaturen dan de ander’’, zegt Sios. “Kleine bulldogs hebben vaak een platte neus en dus een korte luchtpijp. Daardoor hebben ze moeite met hijgen en raken ze eerder oververhit.’’

Zorg altijd voor voldoende koel vers water. Veel honden vinden het heerlijk om te zwemmen, maar neem je viervoeter alleen mee naar een meertje als hij daar op een beschaduwde plaats kan liggen, regelmatig in het water kan afkoelen en steeds over drinkwater beschikt.

Volgens de Dierenbescherming komt het nog steeds vaak voor dat mensen hun hond in een snikhete auto achterlaten. “Sommige eigenaren denken dat het openlaten van een raam genoeg is. Helemaal fout, want de temperatuur van een auto kan in tien minuten al met 10 graden oplopen. Dan wordt het algauw verzengend heet’’, zegt Silos.

Fiets je graag met je hond? Laat dat met grote hitte maar even achterwege. Het asfalt is vaak erg heet, waardoor de hond blaren aan de voetzolen kan krijgen. Ook kan de hond niet in zijn eigen tempo lopen, en er niet zelf voor kiezen om te stoppen. Het gevolg: oververhitting.



Veel honden graven graag een kuil als het heet is. De grond is koel, en ze hopen een koel plekje aan te treffen. Tenzij de hond je pasgemaaide gazonnetje aan het molesteren is, kan je hem of haar het best zijn gang laten gaan met de kuil.

Hoe herken je oververhitting bij een hond:

- Hijgen, koele plekjes zoeken, geen rust meer hebben op één plek

- Hard hijgen, kwijlen, braken, diarree

- Slijmvliezen worden bleek

- Niet meer reageren op prikkels, apathisch, shock

De kat

Bij hoge zonkracht kunnen katten verbranden. Vooral poezen met witte oortjes of een wit hoofdje zijn er gevoelig voor. Het helpt om de oortjes en eventueel het hoofdje voorzichtig met niet-vette zonnebrandcrème in te smeren. “Je kunt ook de kop, oren, hals en poten van je kat nat maken voor verkoeling’’, zegt Silos.

Zorg voor vers water, maar geen liters achter elkaar, want dat veroorzaakt maagproblemen, raadt de Dierenbescherming aan. Als je kat geen zin heeft om te drinken, kun je wat ijsklontjes toevoegen aan het water. Je kan de kat ook uit een lopende kraan laten drinken.

Zorg ervoor dat de poes makkelijk naar binnen en naar buiten kan. Waarschijnlijk gaat je kat zelf op zoek naar een koel plekje, bijvoorbeeld op een stenen vloer of onder een plant.

Hoe herken je oververhitting bij een kat:

- Hijgen

- Onrustig gedrag, bijvoorbeeld door veel lopen

- Verhoogde hartslag

- Ademhalingsmoeilijkheden of hyperventilatie (rassen met een platte neus laten dit eerder zien vanwege eerder dichtzittende luchtwegen

- Donkerrood gekleurd tandvlees

Het konijn

Konijnen kunnen erg slecht tegen de hitte. Ze zijn gewend om in een koud hol onder de grond te kruipen, en niet om in een snikheet hok te zitten. Zorg dus dat het hok in de schaduw staat, maak wat theedoeken nat en vries deze in. “Leg eventueel een nat wit laken over het buitenhok’’, adviseert Silos.

Wat ook werkt is het vullen van flessen water, deze in de vriezer leggen en eenmaal bevroren in een handdoek rollen. Dit pakketje kun je vervolgens in het hok leggen. Zorg dat er voldoende water is en dat de waterflesjes niet gloeiend heet zijn. Het ijzeren drinktuutje kan vaak erg warm worden, waardoor ze er niet meer uit willen/kunnen drinken.

De vogel

Warmte stijgt op, dus een een vogel in een kooi die aan het plafond hangt, heeft het extra heet. Kooien mogen nooit vol in de zon, zegt de Dierenbescherming. Zorg voor een badje waar de vogel in kan, mocht deze dat fijn vinden. Zitten je vogels in een buitenhok? Creëer dan schaduw met een parasol of bijvoorbeeld met een wit, nat laken. Zorg ook daar voor voldoende water.

Het paard

Paarden kunnen op zich goed tegen de warmte omdat ze via zweet veel hitte kwijt kunnen. Maar ga geen lange tochten maken op het heetste moment van de dag. Staan de paarden in de wei? Zorg dan dat ze in de schaduw kunnen staan en genoeg te drinken hebben.

Doordat paarden zo veel zweten, moeten ze ook meer vocht opnemen. Zorg dus altijd voor voldoende vers drinkwater en een schone bak. Een volwassen paard van rond de 600 kg drinkt normaal zo’n 20 tot 30 liter water per dag, maar met warm weer kan dit oplopen tot zo’n 40 liter per dag.

Net als bij katten kunnen paarden ook verbranden. Vooral de neus is hier gevoelig voor. Staat je paard buiten? Dan kun je de neus en eventueel de oren insmeren met zonnebrandcréme met een hoge factor.

Hoe herken je een oververhit paard:

- Drijfnat van het zweet

- Paard staat 'te pompen'

- Paard voelt heel warm aan

- Te lang te hoge temperatuur = dierenarts bellen

(bron: bitmagazine.nl)

