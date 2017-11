Zo hard ziet een scharrelkip af Sabine Vermeiren

Bron: Eigen berichtgeving 1 RV / Animal Rights Dieren Van alle soorten legkippen zijn het de scharrelkippen die het meeste stress ervaren. Dat zegt vakliteratuur en wetenschappelijk onderzoek.

Een veel voorkomend probleem bij scharrelkippen is dat ze aan 'verenpikkerij' doen: ze pikken naar elkaar en trekken elkaars pluimen uit, met kaalheid tot gevolg. Soms eten ze elkaar ook op. Hoe meer stress, hoe groter de kans dat dat gebeurt. Het prettigst voelt een kip zich in een groep van zo'n twintig dieren. In bedrijven leven ze samen met duizenden, en dat verstoort de natuurlijke rangorde. Om de schade van al dat pikken te vermijden, wordt bij pasgeboren leghenkuikens met infrarood vaak de snavelpunt verwijderd - een pijnlijke ingreep.

Andere problemen die typisch zijn voor leghennen zijn eileiderontstekingen en buikvliesontstekingen. Ook breuken zijn veelvoorkomend, doordat de kippen op en over elkaar lopen: tegen het einde van z'n loopbaan heeft elke leghen gemiddeld één of meer breuken opgelopen, zegt onderzoek. Eigenlijk heeft een leghen bijna z'n hele leven lang wel de ene of andere kwaal. Het leven in de stal, 24 uur op 24, zorgt voor problemen aan de luchtwegen en ontstekingen aan neus en ogen. Een grote plaag in de sector zijn bloedluizen: ze veroorzaken bij de kip jeuk, onrust, en bloedarmoede. Uit het bestrijden van de bloedluis ontstond het fipronilschandaal.

