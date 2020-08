Zo groot als een bus en tanden als bananen: dit krokodilachtig monster kon dinosauriërs makkelijk de baas AW

Bron: Journal of Vertebrate Paleontology 0 Dieren Een wezen zo mogelijk nog indrukwekkender dan de imposante dinosaurus? Ontmoet de Deinosuchus, een krokodilachtig monster met tanden zo groot als bananen. Het beest hield zich schuil in het water en verslond elke dinosaurus die zich te dicht bij de oever waagde. Zo staat te lezen in het academisch tijdschrift Een wezen zo mogelijk nog indrukwekkender dan de imposante dinosaurus? Ontmoet de, een krokodilachtig monster met tanden zo groot als bananen. Het beest hield zich schuil in het water en verslond elke dinosaurus die zich te dicht bij de oever waagde. Zo staat te lezen in het academisch tijdschrift Journal of Vertebrate Paleontology.

De Deinosuchus – wat zoveel betekent als ‘terreurkrokodil’ - behoorde tot het geslacht van reusachtige krokodillen, leefde zo’n 75 tot 82 miljoen jaar geleden en teisterde voornamelijk Noord-Amerika. Een volwassen exemplaar kon wel 1.300 kilogram wegen en maar liefst 12 meter lang worden, wat bijna overeenkomt met de lengte van een autobus: hij was de grootste carnivoor van zijn ecosysteem.

Amerikaanse alligator

Daarmee was de Deinosuchus een pak groter dan zijn moderne afstammeling, hij had daarbij ook een veel grotere schedel waardoor hij er niet exact uitzag als alligators en/of krokodillen. De Amerikaanse alligator – een van de grootste reptielen ter wereld – wordt maximaal 4,5 meter lang en weegt hoogstens 350 kilogram.



Wat de twee wél gemeenschappelijk hebben is de immense bijtkracht waarmee ze hun prooi makkelijk kunnen verslinden. Zo verorberde de Deinosuchus wellicht alles wat zijn pad kruiste. “Deinosuchus was een reus die machtige dinosaurussen die naar de waterkant kwamen om te drinken, terroriseerde,” zegt paleobioloog van gewervelde dieren en onderzoeksleider Adam Cossette. “Tot nu toe was er weinig van het dier bekend. Maar in ons onderzoek onthullen we een bizar, monsterlijk roofdier met tanden ter grootte van bananen.” Die tandafdrukken werden op zowel de schilden van schildpadden als op botten van grote dinosauriërs teruggevonden.

Drie soorten

Verder nog ontdekten de Amerikaanse onderzoekers dat er minstens drie soorten van de Deinosuchus op aarde ronddwaalden: hatcheri, riograndensis en schwimmeri. Twee soorten leefden in het westen van Amerika, een derde soort teisterde de Atlantische kustvlakte.

En al kon de krokodilachtige andere dinosauriërs makkelijk de baas, hij stierf uit nog voor het definitieve einde van het dino-tijdperk. Waarom is vooralsnog onbekend. Om die reden zet het onderzoeksteam van paleobioloog Cossette de studie voort. Bovendien willen ze graag andere vragen beantwoorden. “Er zitten twee grote gaten aan het uiteinde van de snuit,” zegt Cossette. “Deze gaten komen alleen voor bij Deinosuchus en we weten eigenlijk niet waar ze voor dienen. Vervolgonderzoek zal ons mogelijk helpen om dit mysterie te ontrafelen en verder inzicht verschaffen in dit bijzondere dier”, besluit de onderzoeksleider.

