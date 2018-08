Zin in een knuffel? Voor een hééééle dikke moet je bij dit superschattige olifantje zijn sam

21 augustus 2018

15u49

Bron: KameraOne 0

Olifantje Suki is een echt knuffelbeest. Het dier is de nieuwste aanwinst van een dierenopvangcentrum in het Thaise Chiang Mai. Suki woont daar samen met zijn moeder, maar zij gaat gelukkig niet op de toeristen liggen.