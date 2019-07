Zijn kakkerlakken binnenkort onoverwinnelijk? AW

01 juli 2019

11u23

Kakkerlakken, wellicht een van de meest onbeminde insecten ter wereld, zijn binnenkort misschien onoverwinnelijk. De kleine beestjes zijn inmiddels zo sterk geworden dat de meeste insecticiden geen enkele impact meer hebben. Dat blijkt uit een nieuwe studie die in het vaktijdschrift Scientific Reports verscheen.

Kakkerlakken zijn insecten die voornamelijk voorkomen waar hygiëne te wensen over laat. Ze verschuilen zich in donkere hoekjes, kieren en keukenkastjes. Maar het belangrijkste kenmerk van de bruin gekleurde insecten is dat ze altijd ongewenst zijn.



En wat doen we met ongewenste insecten? Ze bestrijden met insecticiden. Al wordt dat volgens Amerikaanse wetenschappers steeds moeilijker. De kakkerlak - specifiek de Duitse kakkerlak - blijkt resistent te zijn voor vrijwel alle veelgebruikte insecticiden.

Drie verdelgingsmiddelen

De Duitse kakkerlak, die een lichaamslengte heeft van slechts 11 tot 13 millimeter en overigens de meest voorkomende soort in België is, werd gedurende zes maanden onderzocht aan de Amerikaanse Purdue University in Indiana. De insecten werden met drie verschillende insecticiden behandeld die elk om de beurt werden toegediend.

Na zes maanden tijd bleek de populatie kakkerlakken amper geslonken te zijn. Zelfs wanneer de drie insecticiden tegelijk werden toegediend, bleken de insecten weinig onder de indruk te zijn.

100 dagen

Dat de insecten niet langer gevoelig zijn voor de verdelgingsmiddelen heeft volgens de wetenschappers een logische verklaring. De kakkerlakken leven slechts honderd dagen waardoor ze bijzonder snel sterkere generaties ontwikkelen, generaties die resistent zijn voor insecticiden. En dat is slecht nieuws, want binnenkort zijn kakkerlakkenplagen niet langer te stoppen met chemische bestrijdingsmiddelen.

Andere bestrijdingsmanieren

Voor wie alvast de kriebels krijgt en alle donkere hoekjes, keukenkasten en kieren in huis gecontroleerd heeft: er zijn andere manieren om kakkerlakken te bestrijden. De wetenschappers stellen voor dat we chemische verdelgingsmiddelen voortaan beter combineren met innovatieve bestrijdingstechnieken. Gebruik bijvoorbeeld een stofzuiger om de onderkruipers op te zuigen, of gebruik lokdozen.

Ook preventieve trucs kunnen werken. Zo bewaar je voedsel beter in afgesloten kasten en dozen. Ook afval dient zo goed mogelijk verstopt te worden, in een goed afgesloten container bijvoorbeeld. Verder is het belangrijk om bronnen van water te vermijden. Heb je een lek? Dan repareer je dat best zo snel mogelijk.