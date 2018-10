Zijn avocado’s nu veganistisch of niet? Joeri Vlemings

18 oktober 2018

12u42

Bron: Washington Post 4 Dieren Onrust in het hipsterland der veganisten. Ze worstelen met de kwestie of de populaire groente avocado al dan niet ‘vegan’ is. Voor het telen van avocado’s worden bijen ingezet en verplaatst, en dat is voor sommigen een brug te ver. Dan maar geen avocado’s en guacamole meer voor veganisten?

Veganisten streven ernaar om het gebruik van dierlijke producten te vermijden. Ze kiezen dan ook voor voedsel waar geen enkel dier aan te pas komt. Zelfs afgeleide producten afkomstig van dieren zijn uit den boze, zoals melk en boter. Ze eten zeker geen vlees, maar gebruiken ook geen wol of leer, en gaan niet naar de zoo. Honing laten ze eveneens aan zich voorbijgaan omdat ze het een immoreel verworven product vinden, gemaakt door uitgebuite bijen.

Zo zijn we aanbeland bij de fameuze honingbijtjes. De insecten bestuiven in de VS massaal op natuurlijke wijze heel wat fruit en groenten tijdens de teelt ervan. Maar er zijn lang niet genoeg bijen om aan de enorme vraag te voldoen. Het gaat niet alleen om avocado’s, maar ook om amandelen, bijvoorbeeld. De oplossing waar de Amerikanen al jaren geleden mee afkwamen: rondtrekkende bijenteelt. Dat betekent dat imkers het ganse jaar door hun miljarden bijen doorheen de hele VS in vrachtwagens transporteren van de ene plantage naar de andere. Niet goed voor de erg gestresseerde bijen, niet goed voor het milieu. En daar wringt het schoentje.

Het onderwerp krijgt nu plots online veel aandacht door een opvallende quizvraag in het BBC-programma QI vorige week. “Welke producten zijn geschikt voor veganisten: amandelen, avocado’s, meloenen, kiwi’s of pompoenen”, vroeg presentatrice Sandi Toksvig aan haar panel. Het antwoord was verbazingwekkend: geen van alle. “Dieronvriendelijk door het bijentransport”, was Toksvigs verklaring.

De bijen worden per gewas ingezet op het meest vruchtbare moment in hun bloeiperiode. Die duurt vaak maar enkele dagen, waarna de bijtjes elders moeten gaan bestuiven. Volgens het blad Scientific American zou de VS zonder die rondtrekkende bijenteelt ongeveer een derde van de globale oogst verliezen. Het artikel bevestigt ook dat de teelt schadelijk is voor de bijen. Zo is hun voeding niet even divers als die in de vrije natuur zou zijn, en lijden ze honger tussen de bloesemperiodes met overvloedige nectar en stuifmeel in. Ook het transport van bijenkorven in vrachtwagens is nefast voor de beestjes. Maar het grootste probleem is misschien wel dat verschillende bijensoorten uit alle streken van de VS zich met elkaar vermengen op de plantages en dat ziektes zich zo sneller verspreiden. Kolonies kunnen zo bedreigd zijn in hun voortbestaan.

De rondtrekkende of migrerende bijenteelt wordt ook vaker ingezet dan enkel bij de al vermelde gewassen. Het gebeurt soms - zeker niet altijd - ook bij de teelt van appels, pruimen, kersen, bosbessen, (water)meloenen, komkommers, sla en mandarijnen.

De Washington Post vroeg dierenrechtenorganisatie PETA naar een reactie op de migrerende bijenteelt: “Een gemiddelde shopper kan producten waarbij migrerende bijenteelt gemoeid is net zo min vermijden als rijden op asfalt, die dierlijke ingrediënten bevat. Maar ze kunnen jaarlijks ongeveer 200 dierenlevens redden door te kiezen voor plantaardig voedsel in plaats van vlees, eieren en zuivelproducten”. PETA maakt ook een onderscheid met honing, die veganisten makkelijker kunnen mijden. “Honing is gemaakt door en voor bijen”. De organisatie wijst verder een al te strikte leer af: “Veganisme draait rond keuzes die positieve verandering brengen”. Hun besluit: “Het is onmogelijk om 100 procent ‘puur’ te zijn.”