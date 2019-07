Zieke kitten gedumpt aan containerpark: “Oogjes zijn mogelijk aangetast” ttr

12 juli 2019

09u20 0 dieren In Drongen werd een kitten gered die gedumpt was aan het recyclagepark. Dat meldt Kittenhuis Gent in een Facebookbericht bij een foto van het katertje, dat de naam Raffa kreeg. “Weer dikke proficiat aan mensen die katten dumpen. Dit is het resultaat”, meldt de organisatie die het diertje verzorgt.

De kleine kater heeft een zware vorm van niesziekte. “Momenteel krijgt hij drie tot vier keer zalf per dag in zijn oogjes en krijgt hij antibiotica (siroop). Hij heeft nog niet superveel gegeten en weegt maar 350 gram terwijl hij toch wel zes weken is. Zijn gewicht moet nog verdubbelen voor zijn leeftijd. Of de ogen helemaal zullen genezen is een vraag die we jammer genoeg nu nog niet kunnen beantwoorden. Het is mogelijk dat zijn oogjes aangetast zijn en dat hij geen dieptezicht zal hebben. Dit zal de tijd uitwijzen”, schrijft Kittenhuis Gent.

De organisatie, die de kleine Raffa opvangt, laat weten dat het “in ieder geval een echte schat en een speelvogel is”. “Momenteel zit hij in een grote bench en vanaf het beter met hem gaat, mag hij in heel het huis rondcrossen”, klinkt het nog.



“Hartelijk dank aan Tania en haar man om dit kitten te redden. Deze mensen staan dag en nacht klaar voor vele zwervers die daar gedumpt worden. Wie droog-natvoer wilt doneren, please, zij verdienen het echt! Privébericht als je hen wilt helpen!”, staat nog bij de foto van Raffa te lezen. Het Drongense containerpark blijkt een populaire plek om dieren te dumpen.