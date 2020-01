Ziek straatkatje dat na oproep hulp kreeg van over hele wereld toch gestorven: “Hij had geen kracht meer om te vechten” KVDS

26 januari 2020

17u07

Bron: BBC, Facebook 0 Dieren Een ziek en zwaar verwaarloosd straatkatje dat bekend werd over de hele wereld toen een Brits dierenasiel een hulpactie voor hem op poten zette, heeft het toch niet gehaald. Maximus leed aan een immunodeficiëntievirus dat vergelijkbaar is met hiv bij mensen en stierf vrijdag.

Maximus werd eind november vorig jaar gevonden door het Stray Cat Rescue Team West Midlands (SCRT) en bleek al meer dan tien jaar op straat te leven. Hij was helemaal verwilderd en had nagels die zo lang en ingegroeid waren dat hij nog amper kon stappen.

12.000 euro

Hij kreeg de eerste zorgen en zijn verhaal deed al snel de ronde op sociale media. Er werd in totaal zo’n 12.000 euro geschonken van over heel de wereld voor zijn herstel en de vrijwilligers die zich over hem ontfermden, kregen allerlei speelgoed voor de kat toegestuurd.





Het mocht echter niet zijn. Ondanks de antibiotica en de steroïden die de kat kreeg, ging zijn gezondheid steeds verder achteruit. Hij kreeg problemen met zijn ademhaling en stierf vrijdag, zo staat te lezen in een Facebookpost van het Stray Cat Rescue Team West Midlands. (lees hieronder verder)

“We zijn de grappigste, sterkste en meest geweldige kat ooit verloren”, klinkt het daar. “Hij had problemen met ademhalen. Hij kreeg zuurstof en we hebben hem geknuffeld en getroost tot hij besloot dat het tijd was om te gaan. Hij had geen kracht meer om te vechten. Medisch leek er niets mis te zijn. We hebben alles geprobeerd om hem te redden.”

De vrijwilligers willen het verhaal van Maximus aangrijpen om aandacht te vragen voor straatkatten. “Als je een straatkat ziet die het zwaar heeft, loop dat niet verder en denk dan niet dat iemand anders zich wel over het dier zal ontfermen”, klinkt het. “Denk aan Max, zijn geweldige, grappige, nieuwsgierige, hilarische en liefdevolle karakter en help een leven te redden.”