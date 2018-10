Zeven wilde olifanten geëlektrocuteerd door slappe hoogspanningslijn in Oost-India TTR

Bron: Belga 1 Dieren Zeven wilde olifanten zijn omgekomen door elektrocutie toen ze in contact kwamen met een slappe hoogspanningslijn in Oost-India. Een kudde olifanten trok gisterennacht door een dorp in het bosgebied Dhenkanal Sadar in de oostelijke deelstaat Orissa toen ze de elektriciteitsleiding raakten, zei assistent-bosbeheerder, Jitendranath Das. De karkassen van de olifanten werden gevonden door de dorpelingen.

De olifanten waren waarschijnlijk afgedwaald uit hun habitat op zoek naar voedsel, zei Das. Ontbossing, stroperij en aantasting van hun habitat door dorpsbewoners heeft serieus ingegrepen in de populatie van de naar schatting 26.000 wilde olifanten in India of dwingt hen hun habitat en reservaten te verlaten.

Regelmatig zijn er berichten over olifanten die gedood worden door sneltreinen als ze de sporen oversteken, elektrocutie, stroperij of conflicten met dorpsbewoners. "We hebben herhaaldelijk het departement bosbeheer gewezen op 200 plaatsen in Dhenkanal waar hoogspanningslijnen veel te laag hangen en het leven van olifanten in gevaar kunnen brengen, maar tot dusver heeft niemand iets ondernomen", zei dierenrechtenactivist Biswajit Mohanty die werd geciteerd door de Hindustan Times.

Volgens de in Orissa gebaseerde olifantenbeschermingsorganisatie Gaja Bandhu (vrienden van olifanten) zijn sinds 2010 minstens 300 olifanten in de deelstaat omgekomen als gevolg van onnatuurlijke oorzaken zoals elektrocutie.