Zeven walvissen in één weekend aangespoeld in Alaska: ondervoed door smeltend zee-ijs LH

12 juli 2019

11u46

Bron: CNN 0 Dieren Afgelopen weekend zijn aan de kust van Alaska liefst zeven grijze walvissen aangespoeld. Dat brengt het totaal aantal in de meest noordelijke staat van de VS op 22 dit jaar. Afgelopen weekend zijn aan de kust van Alaska liefst zeven grijze walvissen aangespoeld. Dat brengt het totaal aantal in de meest noordelijke staat van de VS op 22 dit jaar. Dat meldt de oceaan- en klimaatautoriteit NOAA aan de zender CNN. Aan de hele Amerikaanse westkust klokt het aantal aangespoelde walvissen af op liefst 96. Het is het hoogste aantal sinds het jaar 2000, toen 131 dode dieren werden aangetroffen.

Vier aangespoelde walvissen werden aangetroffen bij het eiland Kodiak, twee bij de stad Egegik en nog een andere bij het eiland Takli. Het stijgend aantal wijst op een onrustwekkende trend en baart mariene biologen steeds meer zorgen, zo meldt CNN nog.

Volgens de oceaan- en klimaatautoriteit NOAA zijn er in Alaska, Washington, California en Oregon dit jaar al 96 grijze walvissen aangespoeld. In de staten Washington en Californië werden met respectievelijk 29 en 37 het meeste aangespoelde walvissen aangetroffen. Mexico volgt de Verenigde Staten met 78 aangespoelde dieren, in Canada werden eind juni acht gevallen genoteerd.

De oorzaak van het ongewone sterftecijfer ligt bij ondervoeding, maar volgens wetenschappers ligt de klimaatcrisis aan de basis van dat probleem. Tijdens de zomer verblijven de walvissen in de buurt van de noordpool, voor ze afzakken richting Mexico om te overwinteren. Maar in het noordpoolgebied zouden de grijze walvissen ondervoed raken. “Ze voeden zich in de zomer met amfipoden (vlokreeftjes of kleine schaaldiertjes, nvdr), maar wanneer het zee-ijs smelt, trekken die verder naar het noorden. Daardoor is er minder om te eten voor de walvissen en kunnen ze niet genoeg vetreserves opbouwen”, klinkt het.