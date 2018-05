Zes zwarte neushoorns moeten neushoornpopulatie in Tsjaad nieuw leven inblazen ADN KV

Bron: ANP, Belga 2 Dieren Bijna vijftig jaar na het uitsterven van de zwarte neushoorns in Tsjaad, wordt begonnen met de herintroductie van de dieren in het Afrikaanse land. Zes neushoorns worden vandaag overgevlogen vanuit Zuid-Afrika naar Tsjaad om daar te worden uitgezet in het Zakouma National Park. Bedoeling is de dieren op die manier voor uitsterven te behoeden. In Zuid-Afrika worden de neushoorns te veel blootgesteld aan stropers.

Zuid-Afrika en Tsjaad sloten in oktober vorig jaar een bilateraal akkoord in een poging de zwarte neushoorn te redden. In het nationaal park van Zakouma in Tsjaad zijn de laatste jaren maar weinig stropers gesignaliseerd. In Zuid-Afrika daarentegen worden volgens het ministerie van Milieu elk jaar meer dan duizend neushoorns gedood.

De dieren worden verdoofd en in verstevigde kisten gezet en daarna vanaf Port Elizabeth naar Tsjaad gevlogen. De organisatie African Parks heeft de leiding over het Zakouma National Park. Eerder zette die organisatie Zuid-Afrikaanse leeuwen en neushoorns uit in Rwanda.

In geen ander land in de wereld leven meer neushoorns dan in Zuid-Afrika. De populatie bestaat uit 18.000 witte neushoorns en 2.000 zwarte neushoorns. Daarom worden vaak Zuid-Afrikaanse dieren gebruikt voor de herintroductie in andere landen. In Tsjaad zijn sinds het begin van de jaren zeventig geen neushoorns meer in het wild gezien.

De Zuid-Afrikaanse minister Edna Molewa hoopt dat het initiatief ertoe bijdraagt dat de neushoornpopulatie in Afrika opnieuw aangroeit.