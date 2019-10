Zes olifanten proberen elkaar te redden maar sterven in Thaise waterval TMA

05 oktober 2019

19u24

Bron: ANP, AD.nl 64 Dieren Zes wilde olifanten zijn gestorven nadat ze in een nationaal park in Thailand in een waterval waren gevallen. Vermoedelijk raakte een jonge olifant als eerste in nood bij de waterval, en zijn de andere olifanten eveneens omgekomen omdat ze het 3-jarige kalf probeerde te redden.

Het drama speelde zich vandaag af bij een waterval in het park Khao Yai, in een noordoostelijke provincie van Thailand. Twee andere olifanten van dezelfde kudde waren ook in moeilijkheden geraakt, maar konden in veiligheid worden gebracht.

“Het was een ongeluk. We hebben dit vaker zien gebeuren”, vertelde de Thaise minister Varawut Silpa-archa van Nationale Hulpbronnen en Milieu. De waterval heeft de bijnaam Haew Narok; ‘helse waterval’. In 1992 kwamen er ook al acht olifanten om het leven. De waterval is tijdelijk gesloten na het incident.

De oprichter van het nationaal park, Edwin Wiek, zei dat de twee andere olifanten het moeilijk zullen krijgen. Olifanten staan bekend als emotionele dieren met een goed geheugen. “Het is alsof je bijna je hele familie verliest”, zei Wiek tegen de BBC.

In het park van 2000 vierkante kilometer leven ongeveer driehonderd wilde olifanten. Het is een populaire bestemming onder toeristen.