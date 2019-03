Zes labradors gedood bij dierproef in Zweden ondanks protest lva

04 maart 2019

00u49

Bron: The Local 3 Dieren Zes labradors die deel uitmaken van wetenschappelijk onderzoek naar tandheelkundige implantaten van de universiteit van Göteborg zijn afgelopen donderdag gedood. Een petitie die door meer dan 80.000 mensen werd ondertekend kon de fatale afloop voor de dieren niet afwenden.

Zes labradors, Venus, Milia, Mimosa, Luna, Lotus en Zuri werden afgelopen donderdag ingeslapen als deel van tandheelkundig onderzoek. De honden worden gebruikt om te testen hoe tandheelkundige implantaten ontsteking en afbraak van botten veroorzaken. Bij de labradors werd een derde van de tanden verwijderd en vervangen door implantaten. Nu ze werden ingeslapen, kan men hun weefsel en bloed analyseren - testen die niet op levende dieren worden uitgevoerd. De reden waarom honden gebruikt worden voor deze testen is omdat hun mondbacteriën gelijken op die van de mens.

De proeven maakten veel mensen kwaad. De Zweedse dierenrechtenorganisatie Djurrättsalliansen startte een petitie die door meer dan 80.000 mensen werd ondertekend maar die mocht niet baten. “Het is onaanvaardbaar dat de universiteit heeft geweigerd gehoor te geven aan ons protest”, zegt Malin Gustafsson, woordvoerder van de dierenrechtenorganisatie. “Deze honden hadden een normaal leven kunnen leiden. Het is onbegrijpelijk en op alle vlakken onvergeeflijk”, zegt Gustafsson.

Gustafsson toont zich echter strijdlustig. “Dit betekent helemaal niet dat de strijd voorbij is. We zullen doorgaan. Geen enkele hond zou zoiets moeten meemaken”, klonk het.

Reactie en wetgeving

De universiteit verantwoordt hun keuze om honden te gebruiken op hun website. “We begrijpen dat dierproeven sterke emoties uitlokken maar we willen benadrukken dat parodontitis (bacteriële infectieziekte die ontstaat door ontstoken tandvlees, red.) een belangrijk en relevant gezondheidsprobleem is en dat dit onderzoek voor veel mensen cruciaal is.”

Dierproeven zijn in Zweden toegestaan mits een ethische commissie daar toestemming voor heeft gegeven en als er geen alternatief voor handen is. Daarbovenop heeft Göteborg zijn eigen regels, waarin staat dat ze zo min mogelijk dieren gebruiken en dat dierenartsen het welzijn van de dieren in de gaten houden.