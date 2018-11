Zes kilo (!) plastic gevonden in maag van aangespoelde walvis, waaronder 115 bekers en paar teenslippers kg

20 november 2018

14u01

Bron: Belga 0 Dieren Voor de kust van Indonesische eiland Sulawesi is een dode walvis aangespoeld met maar liefst zes kilogram plastic in de maag. Onderzoekers troffen in de buik van het dier meer dan duizend stukken plastic aan, bericht het Duitse radiostation Deutschlandfunk onder aanhaling van het nationale park Wakatobi.

Volgens de radiozender werd het kadaver van 9,5 meter gisteren gevonden. De walvis had voor zijn dood kilo’s plastic ingeslikt, bestaande uit twee teenslippers, vier flesjes, 25 zakjes, 115 bekertjes en nog talloze andere stukjes plastic. Of het plastic ook de dood van het dier heeft veroorzaakt, is niet duidelijk.



Indonesië is samen met China en de Filipijnen een van de grootste vervuilers op het gebied van plastic afval. Het land heeft zich geëngageerd om het afval in zijn wateren tegen 2025 met 70 procent te verminderen.

Onderstaande beelden kunnen mogelijk schokkend overkomen.

