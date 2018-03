Zes jaar na eerste waarneming: ook in Wallonië bijt wolf schaap dood FT

20 maart 2018

00u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 Dieren Nederland heeft alweer een nieuwe wolf. En nu blijkt dat ook in Wallonië twee weken geleden al een wolf werd gespot. Het roofdier liet er zijn handtekening achter en doodde een schaap, op dezelfde wijze als in Meerhout, Bree en Rotem (Dilsen-Stokkem).

In de nacht van 4 op 5 maart doolde een wolf rond in het Waalse dorpje Bérismenil, een deelgemeente van La Roche-en-Ardenne. Het dier doodde er één schaap: de bijtsporen waren dezelfde als de sporen die ook in Meerhout, Bree en Rotem werden waargenomen. Réseau Loup, de Waalse tegenhanger van het Vlaamse meldpunt 'Welkom Wolf', voert het onderzoek. Het karkas is naar de Universiteit van Luik gebracht. "Maar zelfs als er geen wolven-DNA wordt gevonden, dan nog zijn wij overtuigd dat hier een wolf aan het werk was", zegt Jan Loos van Landschap vzw. "De gelijkenis met de drie gevallen in Vlaanderen is té groot." Wie het dier hoopt te spotten, is eraan voor de moeite. Volgens Loos is de wolf zo goed als zeker het land uit.

Na de waarneming van een wolf in Gedinne in augustus 2011, is dit de tweede zekere waarneming van een wolf in Wallonië. In de periode daartussen waren er nog meerdere meldingen, onder meer in de ruime buurt van La Roche-en-Ardenne, maar nooit werd een zo overtuigend bewijs geleverd als hier in Bérismenil.

Op Facebook geeft Hilde Vervaecke een gedetailleerd verslag. "Het schaap werd dood gevonden op haar domein. "Ons schaap Ella lag achteraan in de weide, met enkele bloedpunten in de nek, afgevreten ribben en een lege buikholte. Op de rest van haar lichaam waren er geen bijtsporen. Haar maaginhoud lag wat verder [...]. We denken dat het een wolf was. Haar lam van drie weken oud bleef ongedeerd. Dat lag allicht binnen in de stal bij de rest van de groep. De sporen – 10 centimeter groot - die we nog in de smeltende sneeuw vonden, toonden mooi hoe het dier had gelopen op de weide ernaast en waar het over de omheining was gesprongen. [...] Er waren ook kleinere sporen, in de wei en rond het karkas [...] Er is geen loslopende hond in de buurt gezien."