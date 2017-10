Zes bastaardwolven moeten mogelijk worden afgemaakt in Duitsland EB

07u50

Bron: DPA, ANP 0 AFP Twee wolven op de openbare weg nabij Lindberg in Beieren. Dieren In de Duitse deelstaat Thüringen worden binnenkort mogelijk zes 'half-wolven' gedood. Het gaat om welpen die een hond als vader hebben. Het landelijke wolveninstituut adviseert het ministerie van Milieu van Thüringen om de dieren zo snel mogelijk af te maken.

Het mengen van honden- en wolvengenen is volgens het instituut een gevaar voor de wolvensoort. Volgens het ministerie hoeven de jonge dieren echter niet noodzakelijkerwijs dood. Wel moeten ze uit de natuur worden "weggehaald". Het ministerie heeft nog geen definitief besluit genomen over het lot van de bastaardwolven.

Dat een wolf en een hond met elkaar paren is zeldzaam. In Duitsland leven verschillende wolvenroedels. Vorige week werd ook op de Veluwe in Nederland een wolf gespot.