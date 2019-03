Zes babyolifantjes gered uit modderpoel in Thailand Redactie

29 maart 2019

13u53

Bron: AD.nl 0 Dieren Zes babyolifanten zijn in Thailand aan de dood ontsnapt door een reddingsactie van boswachters. De dieren waren vast komen te zitten in een modderpoel in Thap Lan National Park. Het was zo’n glibberige boel dat ze niet de kant op konden klimmen.

Een boswachter zag de olifantjes woensdagmiddag in nood tijdens zijn ronde door het park. Hij trommelde meteen collega’s op en samen probeerden ze de dieren uit de modderpoel te halen. Dat was niet gemakkelijk: omdat de kant zo glibberig was, moesten de rangers een alternatieve ‘weg’ uit de modderpoel graven. Het lukte niet om dat voor de schemering af te hebben.

Verschillende boswachters bleven bij de olifantjes gedurende de nacht. De volgende ochtend ging de redding verder. Na vijf uur graven konden de rangers de olifanten een voor een via het pad uit de poel halen. Hoe de jonge dieren in de modderpoel vast geraakt waren, is onduidelijk.



Het hoofd van het park Prawatsart Chantep vertelde dat er signalen waren dat de kudde volwassen olifanten, waarbij de kleintjes zouden horen, in de buurt bleef tijdens de reddingsactie.

