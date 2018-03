Zelfs dood is Sudan nog te redden Volgens deze specialist komt er vroeg of laat een nieuwe noordelijke witte neushoorn uit ingevroren genetisch materiaal Ingrid De Vos

20 maart 2018

16u53 0 Dieren Ook al is Sudan, het allerlààtste noordelijke witte neushoornmannetje nu dood, onderzoekers geven de soort niet op. " V roeg of laat komt er nog een kalfje. Ongetwijfeld lukt het een keer ", maakt Cyriel Ververs zich sterk. Hij is een van de weinige specialisten die zich toelegt op de voortplanting van neushoorns.

Toen de neushoorn Sudan 45 jaar gelden werd geboren in wat nu Zuid-Soedan is, waren er wereldwijd nog zo’n tweeduizend noordelijke witte rinocerossen. Na zijn dood resten er welgeteld twee vrouwtjes: Najin en Fatu. Ze wonen in het Keniaanse natuurgebied Ol Pejeta. Acht jaar geleden werd Sudan naar hier gevlogen vanuit een Praagse dierentuin, waar hij als jong gevangen kalf was beland. Een eigen territorium van 300 hectare in de vrije natuur moest hem aanzetten tot voortplanting.

Te oud

Dat plan werkte niet, vertelt Cyriel Ververs, die aan de UGent doctoraatsonderzoek doet naar de voortplanting van de verwante zuidelijke witte neushoorn. “Sudan had geen zin in Najin en Fatu, en ook kunstmatige inseminatie mislukte. Eén vrouwtje was te oud, het andere heeft abnormaliteiten aan de baarmoeder”. Met de dood van het laatste mannetje, staat de noordelijke witte neushoorn nu echt op uitsterven. Maar wetenschappers als Ververs geven niet op.

