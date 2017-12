Zeldzame zwarte neushoorn geboren in Nederland AJA

Voor het eerst in bijna zestig jaar is er een zwart neushoorntje geboren in de Rotterdamse dierentuin Diergaarde Blijdorp. Neushoornmoeder Naima beviel zaterdag na een zwangerschap van ruim vijftien maanden van een meisje, meldt de dierentuin.

Slecht één keer eerder, in 1960, is er in Nederland een zwarte neushoorn geboren: Dat was Laura die later naar een dierentuin in Dublin verhuisde. Ook dit zwarte neushoornjong werd geboren in Diergaarde Blijdorp.

Na de dood van Laura's vader waren er vijftig jaar geen zwarte neushoorns meer in de Rotterdamse dierentuin. Dat veranderde in 2013 door de komst van de jonge dieren Naima en Vungu in de nieuwe dikhuidenvleugel van de Rivièrahal. Ze kregen gezelschap van de wat oudere Wanda, maar nakomelingen lieten op zich wachten. Tot nu met de geboorte van een nieuwe neushoornbaby.

Directeur Erik Zevenbergen is alvast heel blij met de komst van de neushoornbaby en ging al op bezoek in de dierentuin. "Het is voor deze bedreigde dierensoort hartstikke goed", vertelt hij. "Zo'n geboorte in de dierentuin is heel zeldzaam. Daarom alleen al zijn we erg blij."

Na het bestuderen werd duidelijk dat de pasgeboren neushoorn een meisje is. Binnenkort zullen de verzorgers ook een naam kiezen voor de dochter van Naima. Moeder en dochter blijven nog een tijdje enkel zichtbaar via de webcam of via schermen in de dierentuin. De verzorgers wil de dieren zo wat rust gunnen.

Ernstig bedreigd

Zwarte neushoorns worden in het wild ernstig bedreigd. De hoorns van de dieren zijn in trek bij stropers, onder meer als statussymbool, maar ook omdat de vermalen hoorn in bijvoorbeeld Azië wordt verwerkt in medicijnen waarvan nooit is bewezen dat ze werken.