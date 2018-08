Zeldzame zeeschildpad komt vast te zitten in barkruk en sterft IVI

12 augustus 2018

19u09

Aan de kust in Florida, in de Verenigde Staten, is vorige week een dode zeeschildpad aangespoeld die vastzat in een barkruk. Vrijwilligers van de lokale dierenorganisatie South Walton Sea Watch zijn er het hart van in: "Dit moet een vreselijke dood geweest zijn".

De zeeschildpad zit volledig vast in de barkruk, zo is te zien op foto’s die de organisatie heeft gedeeld op Facebook. Bovendien heeft het dier heel wat wondes op zijn hoofd, waarschijnlijk van zijn pogingen om zich uit zijn benarde situatie te wringen. “Eens hij in die barkruk zat, kon hij er duidelijk niet meer uit”, zegt Sharon Maxwell van South Walton Sea Watch. Maxwell vermoedt dat het dier uiteindelijk is verdronken.

Maxwell denkt dat de barkruk van een boot kan gevallen zijn of dat slordige strandgangers het hebben laten rondslingeren. Verschillende mensen die gereageerd hebben op de Facebookfoto’s van de organisatie wijzen er echter ook op dat heel wat woningen zijn vernield door orkaan Irma - die in september vorig jaar een grote ravage heeft aangericht - en de barkruk dus mogelijk daardoor in de zee is terechtgekomen.

Hoe het ook is kunnen gebeuren, de vrijwilligers van South Walton Sea Watch hebben de foto’s vooral gedeeld om de mensen er attent op te maken dat het belangrijk is om de stranden en de zee proper te houden.

Het dier was een Kemps zeeschildpad, de kleinste soort ter wereld en meteen ook de meest bedreigde onder de zeeschildpadden. De schildpaddensoort komt vooral voor in de Golf van Mexico.