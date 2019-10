Exclusief voor abonnees Zeldzame zangvogels aan onze kust: kwestie van klimaat of meer en betere vogelaars? Zeebrugge en Heist lijken voorbije maand hotspots voor vogelspotters Luc Beernaert

30 oktober 2019

16u55 0 Dieren De voorbije maand zijn in de omgeving van Zeebrugge en Heist vijf vogelsoorten gespot die in onze contreien uiterst zelden voorkomen. Met de bruine klauwier, de Siberische sprinkhaanzanger, de roodoogvireo, de izabeltapuit en de Turkestaanse klauwier wordt aan onze kust almaar exotischer gekwetterd. Maar hoe belanden die zogenaamde ‘dwaalgasten’ hier? De hype van het vogelen, stormen én de klimaatopwarming spelen een rol.

Gemakshalve worden ze ‘dwaalgasten’ genoemd: jonge dieren zonder veel trekervaring die onderweg tussen hun broedgebied en de streek waar ze overwinteren uit koers raken. “Hun aangeboren kompas werkt dan niet meer, ze raken in paniek en blijven maar in dezelfde richting vliegen”, weet bioloog Dirk Draulans. Alleen: de bruine klauwier die vorige week in Heist werd gespot, was een volwassen vogel.

