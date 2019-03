Zeldzame vis van 2 meter groot aangespoeld in VS: “Ik kon het niet geloven” Redactie

01 maart 2019

Een enorme, vreemd uitziende vis spoelde aan op een strand in Santa Barbara, in Zuid-Californië. De “Hoodwinker sunfish” is een zeldzame vis die pas in 2014 voor het eerst gesignaleerd werd in Nieuw-Zeeland. De vis behoort tot de maanvissen en het was toen 130 jaar geleden dat er nieuwe soort ontdekt was. De “Hoodwinker sunfish” is groter dan andere soorten maanvissen, kan tot drie meter lang worden en weegt tot twee ton.

Naast het feit dat het een zeldzame vis is, is vooral de plek waar hij gevonden werd bijzonder. De vis werd eerder alleen nog maar in Nieuw-Zeeland, Australië, Chili en Zuid-Afrika gezien. Nu spoelde hij dus aan op een strand aan de andere kant van de wereld. Wetenschappers zijn dan ook erg gefascineerd hoe de vis erin slaagde de evenaar over te steken. “Ik kon het niet geloven. Ik viel bijna van mijn stoel”, zegt Marianne Nyegaard de wetenschapster die de vis voor het eerst ontdekte.

Ook de wetenschappers die de vis in Santa Barbara vonden zijn helemaal gefascineerd door hun vondst. “Het is de meest ongewone vis die je ooit hebt gezien,” zei universitair hoofddocent van de de UC Santa Barbara. “Het heeft geen staart, al zijn tanden zijn samengesmolten, dus het heeft geen tanden. Het heeft deze grote ronde opening voor een mond.”