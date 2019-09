Zeldzame tweekoppige ratelslang ‘Double Dave’ gered van onzeker lot



10 september 2019

12u54

Bron: Live Science 2 Dieren In New Jersey hebben twee wetenschappers een merkwaardige vondst gedaan: de biologen vonden een jonge ratelslang met twee hoofden, twee gespleten tongen incluis. Het toeval wil dat beide biologen Dave heten, dus noemden ze de slang heel toepasselijk ‘Double Dave’, D-D voor de vrienden.

D-D de ratelslang is amper 23 centimeter lang en glibberde rond in een bebost gebied in het zuiden van New Jersey. Daar werd hij gevonden door Dave Schneider en Dave Burkett. Gelukkig, want dieren met twee onafhankelijke hoofden overleven zelden in het wild. Eenvoudige beslissingen zoals naar rechts of naar links bewegen, zijn een permanente tweestrijd. Daarbij is ook het eten geen pretje: welk hoofd mag als eerste toetasten?

Dus namen de biologen de jonge slang mee naar huis. En dat deden ze niet alleen voor het welzijn van D-D. De wetenschappers zijn natuurlijk ook nieuwsgierig naar de fysiologie van de tweekoppige ratelslang. Zo hopen ze met behulp van röntgenstralingen meer te weten te komen over bijvoorbeeld het spijsverteringsstelsel van de slang.



Verder nog lijkt het alsof de rechterzijde van de slang de dominante kant is. “Al lijkt het alsof de linkerkant soms een andere richting uit wil”, aldus Dave Schneider. Die interne tweestrijd vormt eveneens een interessant onderzoeksonderwerp voor de onderzoekers.