Zeldzame reuzeninktvis van 330 kilo spoelt aan op Zuid-Afrikaans strand Joeri Vlemings

18 juni 2020

14u12

Bron: Live Science 110 Dieren De ochtendwandeling op het Zuid-Afrikaanse strand Golden Mile Beach afgelopen zaterdag had een gigantische verrassing in petto voor een koppel uit Kaapstad. Adèle Grosse en haar echtgenoot botsten er plots op een aangespoelde reuzeninktvis van meer dan 300 kilogram en met een lengte van vier meter.

“Oh, echt, toen ik het voor het eerst zag, stokte mijn adem”, vertelt Adèle Grosse aan Live Science. “Eerlijk gezegd zag het eruit als een majestueus prehistorisch dier.” Grosse wou instinctief de inktvis redden en hem “weer in zee slepen”. “Maar toen ik dichterbij kwam, zag ik dat hij dood was.” Het ging om een Atlantische reuzeninktvis (architeuthis dux), die de grootste ogen van het dierenrijk heeft: 30 cm of zo groot als een voetbal. De soort, die wel tot 18 meter kan groeien, wordt maar zelden gespot. Grosse schat het gewicht van dit exemplaar op 330 kilogram.

Waaraan de inktvis is gestorven, is niet geweten. Volgens Grosse waren er de avond voordien grote golven in zee en is het dier daardoor ‘s morgens aangespoeld op het strand. “We hebben nog gekeken naar bijtwonden of andere verwondingen, maar konden niks vinden”, verklaarde ze.



Grosse verwittigde de curator van de ongewervelde zeedieren van South Africa’s Iziko Museums, waar de reuzeninktvis tijdelijk bewaard wordt in een diepvriezer om na de coronacrisis zijn DNA en anatomie te kunnen onderzoeken. Iziko heeft de grootste collectie reuzeninktvissen van de wereld in huis. De grootste meet 9,3 meter, of meer dan dubbel dan zo groot dan de laatste aanwinst.



