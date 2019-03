Zeldzame maanvis van bijna 2 meter groot aangespoeld op strand in Australië KVDS

21 maart 2019

10u29

Bron: AFP, ABC 12 Dieren Op een strand in het zuiden van Australië is een maanvis van bijna 2 meter groot aangespoeld. Een vrouw deelde beelden van het dode dier op Facebook en die gaan nu de wereld rond. Volgens een expert zou het om een soort gaan die niet vaak voorkomt in de regio.

Het dier kwam afgelopen weekend vlakbij de monding van de Murrayrivier op het strand terecht. Op foto’s is goed te zien hoe groot het is, omdat er twee volwassen mensen naast poseren.

Zonnebaden

Veel is er niet geweten over de vissoort. Ze valt vooral op door haar vorm en lijkt op een platte kop met een staart. Gemiddeld worden de dieren 1,8 meter groot en 1.000 kilogram zwaar, maar er zijn exemplaren van meer dan dubbel die omvang bekend. Hun Engelse naam – sunfish – verwijst naar hun gewoonte om plat aan het wateroppervlak te gaan liggen, alsof ze zonnebaden. De benaming in het Nederlands – maanvis – refereert dan weer naar de ronde vorm van de vis.



“Er komen drie soorten maanvissen voor in de Zuid-Australische wateren en deze lijkt me de meest zeldzame”, aldus Ralph Foster, hoofd van de viscollectie van het South Australian Museum. “Ze kunnen nog een heel stuk groter worden, ik denk dat deze een gemiddelde omvang heeft. Het is bekend dat ze zelfs boten kunnen beschadigen en jachten tot zinken kunnen brengen.” (lees hieronder verder)

De vrouw die de foto nam, is overdonderd door de aandacht. “Ik had dit nooit verwacht”, vertelde Linette Grzelak aan het Franse persbureau AFP.

Het is niet de eerste keer deze maand dat er een maanvis aanspoelt. Eerder was dat ook al het geval op het strand van Santa Barbara in Californië. Daar was het de eerste keer in 130 jaar dat er zo’n vis gevonden werd. Dat exemplaar was zelfs 2,5 meter lang.

De Panne

Ook in onze contrijen werd het dier al gespot. Anderhalf jaar geleden spoelde een maanvis van ongeveer een meter groot aan in Zeeland en twee winters geleden werden er zelfs vijf gevonden aan onze eigen kust, onder meer in De Panne. Daar ging het om een exemplaar van 80 centimeter. Dat was volgens het Koninklijke Instituut voor Natuurwetenschappen wel erg uitzonderlijk.