Zeldzame jonge bruine beer sterft 'per ongeluk' tijdens onderzoek in Italiaans nationaal park Jolien Meremans

21 april 2018

13u55

Bron: BBC 3 Dieren Een nationaal park in Midden-Italië onderzoekt de dood van een zeldzame bruine beer. De beer kwam om het leven nadat de hulpverleners hem gevangen hadden genomen voor een onderzoek. De medewerkers hadden zich per ongeluk van beer vergist.

Een zeldzame bruine beer is in een nationaal park in Italië om het leven gekomen. Het dier werd voor een onderzoek gevangen genomen, maar kreeg last van ademhalingsproblemen en stierf. Hoogstwaarschijnlijk kreeg de beer een te hoge dosis narcose toegediend.

Ademhalingsproblemen

Biologen van het park in de Apennijnen wilden de beer vangen om hem een speciale kraag om te doen. Die kraag moest tonen welke bewegingen het dier uitvoerde, zodat de wetenschappers die bewegingen konden onderzoeken.

De mannelijke bruine beer kreeg narcose toegediend, waarna hij last kreeg van ademhalingsproblemen. Ondanks de reanimatiepogingen, stierf hij niet veel later.

Per ongeluk

Dierenonderzoekers omschrijven het verlies van de zeldzame bruine beer als zeer ernstig. "Dit is een diersoort die met uitsterven bedreigd is. Er bestaan nu slechts nog een vijftigtal beren van die soort", zei WWF Italia. Ze roepen op tot een herziening van de vangprocedures in dierentuinen.

Volgens de Italiaanse media was de jonge bruine niet de beer die het personeel moest vangen. Ze hadden zich per ongeluk van beer vergist.

De andere beer, Mario, was 's nachts ontsnapt en raakte verdwaald in een nabijgelegen dorp. Hij vormde enkele uren een potentieel gevaar voor de inwoners.

Narcose-ongeval

"Het is de eerste keer dat we tijdens een opname worden geconfronteerd met een narcose-ongeval," vertelde Antonio Carrara, voorzitter van het nationale park. Hij heeft een groot vertrouwen in zijn medewerkers en hoopt dat de lijkschouwing kan achterhalen wat de precieze doodsoorzaak is.