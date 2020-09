Zeldzame blauwe vinvis gespot aan kust Sydney PVZ

05 september 2020

20u57

Bron: BBC 2 Dieren Een blauwe walvis, het grootste dier dat op onze planeet leeft, heeft zich uitzonderlijk aan de kust van Sydney laten zien. “Een uiterst zeldzame waarneming”, vertelt een expert in een persbericht. Volgens hem is het slechts de derde keer in bijna honderd jaar dat ze het dier kunnen spotten aan de kust.



Een fotograaf die eigenlijk bultruggen met zijn camera wilde vastleggen, had vrijdag de geluksdag van zijn carrière. In plaats van enkele bultruggen kon hij een blauwe walvis op beeld vereeuwigen. “Ik ben sprakeloos maar wil tegelijk een miljoen dingen zeggen”, deelt hij bij de bijzondere beelden op Instagram. “Het is alsof ik de jackpot heb gewonnen.”

Volgens Andrew Marshall van de Nationale Park- en Wildlife Service was het de eerste keer dat het dier zo dicht bij de Australische kust op beeld werd vastgelegd. “Het is een unieke waarneming”, vertelde hij in een persbericht. Hoewel de blauwe vinvis het grootste dier op onze planeet is, laat het beest zich normaal slechts zelden opmerken. “Zelfs voor de meest fanatieke walvisspotters zijn de dieren ondanks hun grootte zo goed als onzichtbaar” klinkt het.

Normaal leeft de diersoort, die meer dan 100 ton kan wegen, diep in de zee ver weg van de landgrenzen. Toch blijkt het kolossale beest dat aan Sydney gespot werd al langer de landgrenzen op te zoeken. Vorige maand werd het dier van meer dan 25 meter ook al gezien in de wateren van New South Wales.

Beschermen

De beelden van de vinvis aan de kust zijn volgens Marshall meer dan mooie herinneringen aan het bijzondere zicht. “Het verbetert ons begrip van waar deze soorten leven en we weten zo beter welke maatregelen we moeten om ze te beschermen.”



