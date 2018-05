Zeldzame ‘Bambi met twee hoofdjes’ gevonden in Amerikaans bos IB

14 mei 2018

05u23

Bron: news.com.au, foxnews 0 Dieren In een bos in de Amerikaanse staat Minnesota heeft een jager een zeldzame vondst gedaan: een doodgeboren hertenjong met twee hoofden. Volgens onderzoekers is dit het eerste bekende geval van een voldragen hertenjong met twee hoofden.

Two-headed fawn found in Minnesota forest shows rare wildlife deformity https://t.co/pKUN8cHtkU Fox News(@ FoxNews) link

Een man die op zoek was naar paddenstoelen, stuitte toevallig op het doodgeboren hertenkalfje met twee hoofdjes. “Het is in de literatuur nog nooit eerder beschreven”, zeggen wetenschappers. “Er zijn een aantal gevallen van onvoldragen foetussen van hoefdieren met twee koppen, maar dit is de eerste keer dat zo’n kalfje voldragen ter wereld is gekomen.” In twee eerdere gevallen kwamen de tweekoppige hertenkalfjes dood ter wereld.

Nooit levensvatbaar geweest

De ontdekking werd al in mei 2016 gedaan, waarna het tweekoppige kadaver werd overgebracht naar een onderzoekscentrum, waar het werd ingevroren tot er een autopsie-onderzoek kon worden uitgevoerd. Uit dat onderzoek, dat nu is afgerond, bleek de dieren een lever deelden, een extra milt hadden en ook een extra groot darmstelsel. “Uit hun anatomie blijkt dat de hertjes nooit levensvatbaar zijn geweest. Maar ze zijn wel in een natuurlijke positie gevonden en ze waren verzorgd, wat erop duidt dat de moederhert heeft geprobeerd om na de geboorte voor hen te zorgen. Hun moederinstinct is erg sterk.”

Aan elkaar gegroeide tweelingen zijn geen uitzondering onder getemde dieren en in het bijzonder bij vee en schapen, maar in het wild komt het minder vaak voor.

Het bijzondere tweekoppige hertenkalf is door een taxidermist opgezet en zal binnenkort voor het publiek te zien zijn.