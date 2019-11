Zeldzame arendbuizerd gespot boven Oost-Vlaanderen HAA

01 november 2019

16u01

Bron: Chris Snoeck 0 Dieren In de regio rond Eke en Nazareth is gisteren een arendbuizerd gespot. Het gaat om een zeldzame waarneming, gezien deze roofvogel normaal voorkomt in droge steppegebieden in Zuidoost-Europa, Noord-Afrika en West-Azië.

Ornitholoog Chris Snoeck kon de arendbuizerd op foto vereeuwigen. De arendbuizerd of Buteo Rufinus is een zeer zeldzame dwaalgast in de Lage Landen.

Begin vorige eeuw werd een arendbuizerd gevangen bij Buiksloot (nu gelegen in Amsterdam-Noord) en opgesloten in de zoo van Amsterdam. De tweede bevestigde waarneming gebeurde pas bijna honderd jaar later, in 2000. Daarna volgden nog vijf waarnemingen tot in 2010. Eind oktober 2008 werd de roofvogel gedurende een week regelmatig waargenomen in de nieuwe natuurgebieden aan de Antwerpse Linkeroever.

Gisteren werd er dus opnieuw een arendbuizerd gespot, in de regio rond Eke en Nazareth, meldt Chris Snoeck aan HLN. “Een unieke waarneming”, klinkt het. Snoeck wist een foto van de vogel te maken. “Tijdens de vogeltrek worden wel meer diverse unieke soorten waargenomen. Kijk dus zeker eens naar boven”, is zijn advies.