Zeldzaamste orang-oetan ter wereld bedreigd door aanleg dam KVDS

06 maart 2019

23u26

Bron: AP, The Guardian 0 Dieren De soort werd nog maar ontdekt in november 2017, maar de zeldzaamste orang-oetan ter wereld wordt nu al in zijn voortbestaan bedreigd. Oorzaak is de bouw van een dam, die de habitat van de Pongo Tapanuliensis in Indonesië onder water dreigt te zetten.

De orang-oetan – waarvan er nog maar een 800 exemplaren zijn – leeft in het Batang Toruwoud. Wetenschappers kondigden in november aan dat het om een nieuwe soort ging, nadat een analyse van het DNA-materiaal en een studie op het terrein aan het licht hadden gebracht dat ze unieke eigenschappen hadden. Tot dan toe was aangenomen dat het ging om Sumatraanse orang-oetans. De Pongo Tapanuliensis heeft echter pluiziger haar en een langere roep.

Plannen

De plannen om in het Batang Toruwoud een dam van 510 megawatt te bouwen zouden wel eens het einde van het dier kunnen betekenen. Volgens het Indonesische Forum for the Environment – de grootste milieuorganisatie van het land – zou de dam de habitat van de orang-oetan onder water zetten of toch minstens in die mate veranderen dat het overleven van de soort in gevaar komt.





Actievoerders spanden een proces aan met het argument dat de studie over de impact van de dam op het milieu vol fouten stond, maar maandag oordeelde de rechtbank in Medan dat de bouw toch mag doorgaan. Het Forum heeft al gezegd dat het beroep zal aantekenen tegen de uitspraak. (lees hieronder verder)

Het vindt dat de rechters het dossier te zeer bekijken vanuit een administratief standpunt en geen aandacht hebben voor de impact op het behoud van de diersoort en de omgeving. De milieugroep zegt “alle legale middelen” te zullen gebruiken om de bouw van de dam tegen te houden.

Staatsbedrijf

Het is het Chinese staatsbedrijf Sinohydro dat de dam wil aanleggen. Die zou betaald worden met Chinese leningen. Volgens critici is het een volgende stap in het plan om heel Azië vol te leggen met door China gefinancierde infrastructuur, waardoor het land zijn economische en politieke invloed verder zou kunnen uitbouwen.