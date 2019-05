Zeldzaam: anaconda krijgt jongen zonder bevruchting door mannetje kv

26 mei 2019

06u46

Bron: ANP 6 Dieren Een anaconda in de Amerikaanse staat Massachusetts heeft nakomelingen gekregen zonder dat er een mannetje aan te pas kwam. Dat meldt het New England Aquarium in Boston.

De 3 meter lange en bijna 14 kilo zware slang met de naam Anna beviel in januari van meerdere slangen. Dat terwijl Anna volgens het aquarium geen contact heeft gehad met mannetjesslangen. Uit DNA-tests komt naar voren dat de twee nog in leven zijnde babyslangen genetisch identiek zijn aan hun moeder.

De DNA-tests bevestigen dat de "groene anaconda-jongen het product zijn van niet-seksuele voortplanting", stelt het aquarium in Boston in een verklaring. "De uiterst zeldzame voortplantingsstrategie wordt parthenogenese genoemd, wat van het Grieks afstamt en maagdelijke geboorte betekent.”



Gevallen van maagdelijke voorplanting zijn eerder waargenomen bij hagedissen, haaien, vogels en slangen. Een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk maakte in 2014 melding van parthenogenese bij een groene anaconda.