Zeker 87 olifanten gestroopt in reservaat in Botswana Redactie

03 september 2018

21u17

Bron: BBC, Belga 357 Dieren In een reservaat in Botswana zijn al minstens 87 olifanten gedood. Dat meldt de organisatie Elephants Without Borders (Olifanten Zonder Grenzen), die het reservaat vanuit de lucht observeert en onderzoekt. Het gaat volgens de organisatie om een van de grootste strooppartijen ooit.

Botswana heeft met ongeveer 135.000 olifanten de grootste populatie van de dieren ter wereld en moet zo al decennia vechten tegen stropers, die uit zijn op de waardevolle ivoren slagtanden van de dieren. Stropers zijn er de laatste jaren weer meer actief, omdat de regering minder middelen en mensen inzet om de dieren te beschermen.

De natuurbeschermers van de actiegroep Elephants Without Borders telde zo al 87 gestroopte olifanten in het grootste wildreservaat van het land, maar vreest dat dat cijfer snel zou kunnen oplopen. "Ik ben in schok. Ik val omver van verbazing. Van stropingen op deze schaal heb ik in Afrika nog nooit gehoord", zei Mike Chase van de organisatie aan BBC.

De regering van het Zuid-Afrikaanse land heeft onlangs beslist om de milities die zich inzetten tegen de stroperij van de dieren te ontwapenen. Een derde van de Afrikaanse olifanten zouden volgens schattingen gedood zijn in de afgelopen tien jaar. In landen als Tanzania liep de populatie zelfs met 60 procent terug.