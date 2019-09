Zeeschildpad in Florida als bij wonder gered nadat het dier werd aangetroffen met speer in haar nek ADN

10 september 2019

16u10

Bron: CNN, CBS 4 Dieren In Florida is een zeeschildpad wonderwel aan het herstellen nadat het dier werd gespietst door een speer. Het is niet de eerste keer dat in de Amerikaanse staat een schildpad met een speer in het lijf wordt aangetroffen. Eerder deze zomer werd er een dood exemplaar gevonden met een speer recht door het hoofd.

Het halfvolwassen dier – ‘Splinter’ gedoopt – werd zaterdag verstrikt in een net teruggevonden bij Key Largo. De zeeschildpad is intussen met succes geopereerd. De speer van bijna een meter lang kon veilig verwijderd worden, ondanks dat het onding door meer dan de helft van het lichaam van de schildpad was gegaan. Splinter is nu stabiel en wordt goed opgevolgd.

“Ze is actief en doet het goed in het water”, laat het gespecialiseerde schildpaddenziekenhuis van Marathon weten. ‘The Turtle Hospital’ gelooft niet dat het om een ongeval gaat. Naast de opgelopen verwondingen van de speer lijkt het er immers sterk op dat iemand het beestje ook nog met een mes heeft proberen te steken langs de onderkant. De organisatie hoopt dat Splinter snel opnieuw de oude zal zijn en weer vrijgelaten kan worden.

Bedreigd

Zeeschildpadden zijn met uitsterven bedreigd en worden beschermd in de VS. “Helaas zorgt de mens ervoor dat het overleven van deze oude zeevaarders steeds moeilijker wordt”, stelt het WWF. “Ze worden afgeslacht voor hun eieren, vlees, schild en huid. Ze lijden onder stroperij en overbevissing, hun habitat wordt verwoest en ze geraken vaak per ongeluk verstrikt in vistuigen.”

De laatste tijd krijgen de schildpadden in Florida het nog extra hard te verduren. Zo werden eerder deze maand op het strand bij Satellite Beach verbrande jongelingen en eieren teruggevonden. En in juni werd in Biscayne National Park een zeeschildpad dood aangetroffen met een speer door zijn hoofd. Diezelfde maand werd in Miami Beach een vrouw gearresteerd toen ze betrapt werd terwijl ze op een schildpaddennest aan het stampen was.

Er is telkens een onderzoek ingesteld, de autoriteiten proberen de nog onbekende daders te vinden en te vervolgen.