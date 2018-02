Zeeschildpad Booga raakte gewond tijdens orkaan Irma: een vin-amputatie en verschillende behandelingen later kan ze eindelijk terug naar de oceaan IVI

12 februari 2018

11u35

Bron: KameraOne, Turtle Hospital 2

Booga de zeeschildpad is in september, tijdens de doortocht van orkaan Irma, zwaargewond geraakt omdat ze vast kwam te zitten in een visnet. Het dier heeft verschillende behandelingen en veel kinesitherapie ondergaan, maar vijf maanden later is ze er helemaal bovenop. Booga is zaterdag terug naar de oceaan gebracht.