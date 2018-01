Zeeschildpad bedreigd: tot 99 procent zijn vrouwtjes door warmere oceanen JC

21u30

Bron: BBC & Newsweek 3 BELGAIMAGE Dieren Door de stijgende zeetemperaturen zijn te veel groene zeeschildpadden in het Great Barrier Reef vrouwtjes. De soort is daardoor ernstig bedreigd, stellen onderzoekers in een nieuwe studie in het vakblad Current Biology.

Het geslacht van de groene zeeschildpad wordt bepaald door de temperatuur tijdens het broeden. Door de hogere watertemperaturen wordt ook het zand warmer, en in warm zand worden vooral vrouwelijke schildpadden geboren.

In het noordelijke deel van het Great Barrier Reef in Australië, het dichtst bij de evenaar, is de situatie het meest schrijnend. Bij onderzoek op een groep van 200.000 schildpadden bleek 99 procent van de dieren vrouwelijk te zijn.

Maar ook in andere delen van het rif is er bijlange geen sprake van de gewenste 50/50-verhouding. Bij een populatie in het uiterste zuiden was 65 tot 69 procent vrouwelijk.

Volgens de onderzoekers van het Worldwide Fund for Nature Australia, de National Oceanic and Atmospheric Administration en California State University kan dit het voortbestaan van de soort in gevaar brengen.

Kunstmatige regen

Experten gaan nu na hoe ze kunnen zorgen voor koelere nestgebieden. "Een van de mogelijkheden die overwogen worden, is kunstmatige regen", zegt dr. Colin Limpus van het Queensland Department of Environment, niet betrokken bij de studie aan de BBC. "Dat gaat het zand afkoelen en dat zou moeten leiden tot een stijging van het aantal mannetjes."

Ook het plaatsen van tenten op de stranden is een optie die overwogen wordt.