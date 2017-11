Zeer zeldzame zwarte neushoorn geboren in Australische dierentuin JC



Bron: Science Alert 0 EPA De dierentuin verspreidde deze foto van het jonge kalfje, met zijn moeder Bakhita. Dieren In een Australische zoo is een zwarte neushoorn geboren. Een speciale gebeurtenis, want de zwarte neushoorn is ernstig bedreigd. De dierentuin leidt met succes een kweekprogramma in een poging om de soort in stand te houden: het is al de tweede zwarte neushoornbaby die de zoo dit jaar verwelkomt.

Ooit was de zwarte neushoorn de meest voorkomende neushoornsoort en liepen er tot 850.000 exemplaren op de wereld rond. Vandaag is de populatie geslonken tot minder dan 5.500.

De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang is het verlies van habitat door landbouw. Maar ook stropers hebben het op de dieren gemunt: hun hoorns leveren op de zwarte markt zo'n 50.000 euro per kilo op.

De zwarte neushoorn bereikte een dieptepunt in 1995, toen er nog maar 2.410 exemplaren geteld werden. Intussen zijn ze langzaam weer in opmars, maar er is nog een lange weg af te leggen. Om de dieren te helpen, hebben dierentuinen in de hele wereld kweekprogramma's opgestart.

Gezond

De geboorte van een nieuw neushoornkalf is dus een feestelijke gebeurtenis. "We zijn heel blij met de komst van een gezonde mannelijke neushoorn", zegt dierenverzorger Scott Smith. "Elke geboorte is speciaal, maar het is bijzonder opwindend dat we twee zwarte neushoornkalfjes hebben in één jaar."

De dierentuin, Taronga Western Plains Zoo, startte zijn kweekprogramma in 1994 met zes zwarte neushoorns. Sindsdien zijn er veertien kalfjes geboren. De jongste telg, geboren op 31 oktober, heeft nog geen naam. Het dier is voorlopig ook nog niet te bezichtigen. Begin volgend jaar maakt het zijn publieke debuut.

"Het kalf is sterk, gezond en wel", zegt Smith. "Het is een van de grootste die hier al geboren zijn. Hij weegt naar schatting 35 tot 40 kilogram." De moeder van het kalfje, Bakhita, werd in 2002 zelf in de dierentuin geboren. Haar dochter Kufara baarde eerder dit jaar ook haar eerste kalf, Mesi.