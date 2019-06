Zeer zeldzame voshaai gespot in Noordzee: beelden tonen hoe hij als dolfijn uit water springt KVDS

24 juni 2019

17u29

Bron: Belga, Ecomare, VLIS 0 Dieren Op de Noordzee is tussen de Duitse eilanden Borkum en Helgoland een voshaai gespot. Het dier sprong er een aantal keer als een dolfijn uit het water. Dat spectaculaire tafereel is tot grote vreugde van de biologen van natuurcentrum Ecomare op het Nederlandse waddeneiland Texel vastgelegd op film. Zij deelden de beelden op hun website en sociale media.

Schipper Peter van Baaren maakte de beelden vorige week en stuurde ze naar Ecomare om te vragen om welke haai het kon gaan. Ecomare laat op zijn site weten dat het een voshaai is, die “zeer zeldzaam” is in de zuidelijke Noordzee.

Extreem lange staartvin

Een voshaai is makkelijk te herkennen aan zijn extreem lange staartvin. “Het bovenste deel ervan is vaak langer dan het lichaam zelf”, klinkt het bij Ecomare. “De voshaai gebruikt zijn lange staart om op scholen vis te jagen. De haaien zwemmen dan in steeds kleinere cirkels om de scholen heen, terwijl ze met hun staart zwiepen. Daarna gaan ze tot de aanval over. Ze kunnen flinke klappen uitdelen met hun staart.”





Het is een grote haaiensoort, die tot wel 6 meter lang en meer dan 400 kilo zwaar kan worden. De filmer schatte de lengte van de haai die hij vastlegde op ongeveer 3 meter. Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIS) zijn voshaaien niet gevaarlijk voor de mens, zolang ze zich niet bedreigd voelen. (lees hieronder verder)

Een conservator van het natuurcentrum spreekt van "een superzeldzaam beest" en zegt dat de voshaai over heel de wereld steeds minder vaak voorkomt. Dat komt onder meer door de visserij en doordat ze zich zo langzaam voortplanten. Er wordt niet actief op de voshaai gejaagd omdat ze nauwelijks te eten zijn, maar ze worden wel als bijvangst gevangen.

Het is voor de conservator de eerste keer dat hij bij Ecomare een melding van een voshaai heeft binnengekregen.