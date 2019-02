Zeer zeldzaam zwart luipaard gespot in Kenia Redactie

13 februari 2019

09u06

Bron: AD.nl 0 Dieren In Kenia is een zeer zeldzaam zwart luipaard gespot. Dat blijkt uit een recente publicatie in het African Journal of Ecology. Het dier heeft haar opvallend donkere tooi te danken aan een zeldzame aandoening genaamd melanisme. Het is de eerste officiële waarneming van het illustere beest sinds 1909.

Het luipaard is een bijzonder exemplaar; hij is bijna volledig zwart gedurende de dag, maar in de nacht zijn andere kleuren zichtbaar. Het dier werd gezien in Laikipia County, een gebied van ongeveer 8.700 vierkante kilometer groot.

Camera‘s

Het zwarte luipaard is één keer gespot door camera‘s die door onderzoekers van de San Diego Zoo werden geplaatst in het gebied. Het vrouwtje werd gezien in aanwezigheid van een soortgenoot met een normale vacht. De onderzoekers vermoeden dat dit mogelijk de moeder van het donkere exemplaar is. Eerder waren er al meldingen van mensen die het zwarte luipaard in 2017 en 2018 zeggen gezien te hebben.

