Zeehonden sterven gruwelijke dood door zwerfafval in Nederland Ondine van der Vleuten

28 oktober 2018

12u01

Bron: AD.nl 58 Dieren Een zeehond met een frisbee rond de nek, een andere met de kop verstrikt in een net. Gisteren allebei dood aangespoeld op het strand in Nederland. Het is al de derde keer deze week dat bij onze noorderburen zeezoogdieren een onnatuurlijke en gruwelijke dood sterven door afval.

De EHBZ (Eerste hulp bij zeezoogdieren, red.) moest gisteren tweemaal in actie komen om aangespoelde zeehonden van het strand in Zeeland te halen. “Helaas geen natuurlijke dood, maar onomstotelijk veroorzaakt door menselijk handelen”, schrijft de organisatie bij foto’s van de dode zeehonden op Facebook.

Voorzitter van Reddingsteam Zeedieren Nederland Jaap van der Hiele uit Middelburg: “Die zeehonden komen uit de Voordelta, zeker weten. Van de week had ik er ook al een, bij Kamperland. Op 24 oktober spoelde daar een grijze zeehond met een visnet om zijn kop aan. Nu ja, de kop zat nog met een stukje slokdarm aan het lijf vast.”



Van der Hiele houdt zich sinds 1994 bezig met de opvang van zeezoogdieren, dood of levend. “Door de jaren heen zie je steeds meer dieren die slachtoffer zijn van afval. Nu zijn het er toevallig drie in korte tijd.” De laatste tijd neemt het volgens hem iets toe. “Vergeet niet dat er ook steeds meer zeehonden en bruinvissen zijn in deze contreien", zegt hij. “Alleen al de zeehonden? Om en nabij de tweeduizend. Vijfentwintig jaar geleden waren dat er tussen de vijf en de tien. Het is dus niet zo gek dat er nu meer meldingen zijn. Elk jaar zijn er tussen de vier en zeven gevallen. Als je er op tijd bij bent, kun je ze nog helpen. Maar elk dier dat in een visnet terecht komt, is zonde. Dat moet je zien te voorkomen.”

Opgepast: onderstaande foto’s kunnen als schokkend worden ervaren.

