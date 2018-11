Zeehonden nemen afscheid van stervende soortgenoot in Nederland Wendy Wagenmakers

06 november 2018

11u31

Bron: AD.nl 3 Dieren Een ontroerend tafereel aan de Nederlandse Brouwersdam zondagavond: de ene na de andere zeehond nam afscheid van een soortgenoot die op de stenen lag te sterven. Ze gaven liefdevolle kopjes en gingen er even naast liggen, terwijl het dier zijn laatste uren leefde.

Stervende zeehonden had Cees van Hoven van Zeezoogdierenhulp Kop van Goeree wel vaker gezien, maar zo'n hele afscheidsceremonie nog nooit. “Het was zo bijzonder. En zo bizar. Er zwommen wel elf zeehonden in de spuisluis en ze kwamen gewoon het water uit en duwden hun snuit tegen dat grote dier dat daar dood lag te gaan. Precies wat je altijd ziet bij olifanten in Afrika. Ik had een brok in mijn keel.”

“We hebben eerst geprobeerd de zeehond weg te halen. Maar hij woog zeker 200 kilo, dus dat was geen doen met die gladde stenen. Bovendien werd het donker en is de locatie gevaarlijk door de hoge stroomsnelheid. Vorige week hebben we daarnaast in Renesse nog gezien dat weghalen niet altijd goed uitpakt: daar is een zeehond tijdens het vervoer aan stress overleden. Dus we besloten in overleg dit stervende dier rustig te laten liggen.”



Terwijl de zeehond zwaar lag te ademen aan de waterkant, bleef Van Hoven bij hem in de buurt. “Ook om mensen op afstand te houden. Ik werd er een beetje pissig van. Is dat nu echt zo leuk om een foto te maken van een dier dat dood ligt te gaan? Ik heb hem rustig laten liggen en afscheid laten nemen en toen ben ook ik gegaan. Om middernacht was het hoogwater. Dan zou hij wegspoelen of verdrinken, was onze inschatting. Toen we vanochtend gingen kijken, lag de zeehond er niet meer.”

