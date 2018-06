Zeehond sterft door touw rond hals in Wenduine MMB

12 juni 2018

21u14 433 Dieren Op het strand van Wenduine is vanochtend een zeehond aangespoeld die verstikt was geraakt in een nylon touw. "Dit illustreert dat zwerfvuil ook bij ons slachtoffers maakt onder de mariene fauna" klinkt het bij het Belgisch instituut voor natuurwetenschappen.

Het was marien bioloog Jan Haelters die het kadaver vond. Volgens hem heeft het beest enorm afgezien. Door de groei van het dier, maakte het touw een steeds diepere wonde. Daardoor ging het touw eerst door zijn huid, waarna het tot het vet- en spierweefsel raakte. Op die manier is de zeehond uiteindelijk bezweken. Wellicht stierf het beestje al enkele weken geleden en spoelde het nu pas aan. Het Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen wil nogmaals benadrukken dat iedereen blijft nadenken over de problematiek van het afval in zee.