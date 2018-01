Zeehond doodgeschoten op strand nabij Calais Karen Van Eyken

19 januari 2018

17u13

Bron: Le Parisien 4 Dieren Een Franse dierenrechtenorganisatie heeft een klacht ingediend tegen onbekenden omdat volgens haar een zeehond is doodgeschoten met een jachtgeweer. Het dier werd gedood op 10 januari op een strand tussen Calais en Duinkerke.

De zeehond die een tag droeg van een Nederlands opvangcentrum "is omgebracht door een stroper met een jachtgeweer", meldde de 'Ligue de défense des animaux' (LPA) in een persbericht. De politie van Oye-Plage is belast met het onderzoek.

De LPA werd op de hoogte gebracht door een jager die het het dode dier had aangetroffen. "Het staat vast dat de zeehond in leven was en in goede gezondheid verkeerde vooraleer hij dodelijk werd geraakt", aldus de dierenrechtenorganisatie. "Het schot werd vanop korte afstand afgevuurd", zegt de LPA die zich daarvoor beroept op een autospie uitgevoerd door de universiteit van Luik.

"Het is een crapuleuze daad. Het komt gelukkig zelden voor", verklaart Jean-Michel Charpentier, directeur van LPA Calais. Hij herinnert zich een gelijkaardig geval meer dan twintig jaar geleden meer zuidelijker in de Baai van Slack (Pas-de Calais). "Maar wees er zeker van dat de LPA niet alle jagers over dezelfde kam zal scheren", klinkt het tot slot.

Naar schatting tussen 500 en 600 zeehonden leven voor de kust van Noord-Frankrijk van de baai van de Somme tot België. Het gaat om een beschermde diersoort.