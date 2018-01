Ze ziet er gevaarlijk uit maar is het niet: maak kennis met 'de spin van het jaar' FT

Bron: Belga 81 RV De koffieboonspin is de Europese spin van het jaar 2018. Opvallend: zijn achterlijfje en het feit dat het mannetje 'zingt' om het vrouwtje te verleiden. Dieren Net als 'man van het jaar', 'woord van het jaar' of 'manager van het jaar', is er ook... 'spin van het jaar'. De koffieboonspin krijgt in 2018 de eer. Dat hebben 83 wetenschappers uit 26 Europese landen beslist.

De 4 tot 7 millimeter grote spin dankt haar naam aan de merkwaardige vorm van haar achterlijf. Ze behoort net als de beruchte Zwarte Weduwe tot de familie van de kogelspinnen, maar is in tegenstelling tot haar familielid totaal ongevaarlijk voor de mens. Ze zoekt ons zelfs graag op, want het beestje houdt zich het meest schuil in gebouwen, in schuren en kelders van woningen. In het Engels wordt de achtpotige zelfs 'rabbit hutch spider' ('konijnenhokspin') genoemd, omdat ze zich vaak verschopt in konijnenhokken in de achtertuin.

Daarnaast is de spin in huis ook een efficiënte 'opruimer' van allerlei ongewervelden die er leven. Haar web bevat strak opgespannen draden die onderaan kleefstof bevatten. Met haar redelijk sterk gif kan ze zelfs grotere prooien de baas, waaronder grote huisspinnen.

Nog opvallend naast haar lijfje: de 'gezangen' van het mannetje. Met het tsjirpende geluid wil het de vrouwtjes verleiden.

Zie je zo'n beestje in huis of in de tuin, meld het dan aan Natuurpunt zodat onderzoekers een betere kijk krijgen op waar de spin zoal leeft en met hoeveel ze precies zijn.