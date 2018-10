Zambia wil 2.000 nijlpaarden doden (ze verplaatsen is te duur) HR

22 oktober 2018

12u50

Bron: ANP 4 Dieren Zambia heeft een plan nieuw leven ingeblazen om 2.000 nijlpaarden gecontroleerd te doden in de komende vijf jaar. Ze verplaatsen naar een andere locatie in het Zuid-Afrikaanse land is geen optie, want dat is te duur.

De Zambiaanse minister van Toerisme Charles Banda kondigde zijn plannen maandag aan. Twee jaar geleden kwam het land al met een gelijkaardig plan, maar dat werd na protesten van dierenrechtenactivisten van tafel gehaald.

Volgens Banda is de nijlpaardenpopulatie te groot voor het wateroppervlak van de rivier Luangwa waar de meeste van de dieren leven. “Het South Luangwa National Park heeft een populatie van meer dan 13.000 nijlpaarden, maar het gebied is slechts geschikt voor 5000 exemplaren”, zei Banda, eraan toevoegend dat het ecosysteem bedreigd zou worden. “Op dit moment is de enige optie die we hebben het doden van de nijlpaarden.”

Verplaatsen

Een vrouwtjesnijlpaard weegt over het algemeen tussen de 500 en 2.500 kilogram. Mannetjes wegen iets zwaarder, van 650 tot 3.200 kilogram. Ze verplaatsen zou dan ook enorme kosten met zich meebrengen.

De Britse liefdadigheidsinstelling Born Free leidde in juni 2016 de campagne tegen het ruimen van de beesten en omschreef het als een trofeejacht. Maandag meldt Born Free op haar website dat Zambia er niet in geslaagd was om sterke, wetenschappelijke bewijzen te leveren die aantonen dat er een overpopulatie van nijlpaarden in de rivier Luangwa is.